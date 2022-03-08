СМИ узнали о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина
Полуфинальная стыковая игра отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины не состоится в марте.
По информации Daily Mail, матч будет перенесён. Официально об этом объявят в ближайшие 48 часов.
Изначально встреча была запланирована на 24 марта. В другом стыке сразятся Уэльс и Австрия.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит на украинской территории военную спецоперацию.
Не пропустите: В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Роналду вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" интересуется Дугласом Сантосом
-
Только один иностранец намерен покинуть "Зенит"
-
В "Химках" подтвердили отъезд шведского легионера
-
Дани Алвес получит повышение зарплаты в "Барселоне"
-
Самедов прокомментировал возможный отъезд легионеров из РПЛ
-
Шерингем назвал лучшую "девятку" в мировом футболе
-
Мбаппе - в заявке ПСЖ на матч с "Реалом"
-
СМИ узнали о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина
-
Левандовски расторг контракт с Huawei из-за России
-
Два бразильских клуба поспорят за Вендела из "Зенита"
-
Сборная России оригинально поздравила женщин с 8 марта
-
В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в клубах РПЛ
-
Гендиректор "Зенита" поделился ожиданиями от майского матча со "Спартаком"
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"
-
Агент Головина высказался о положении россиянина в "Монако"
-
Ещенко сравнил Ваноли с Каррерой и Тедеско
-
1
Фанаты "Тоттенхэма" оскорбляли Лэмпарда во время матча с "Эвертоном"
-
Круговой прокомментировал дебютный гол за "Зенит"
-
"Барселона" и "Вулверхэмптон" могут летом совершить обмен футболистами
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1