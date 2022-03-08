СМИ узнали о переносе стыкового матча отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина

Полуфинальная стыковая игра отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины не состоится в марте.

По информации Daily Mail, матч будет перенесён. Официально об этом объявят в ближайшие 48 часов.

Изначально встреча была запланирована на 24 марта. В другом стыке сразятся Уэльс и Австрия.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит на украинской территории военную спецоперацию.

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