СМИ узнали о планах Абрамовича относительно продажи "Челси"

Теги роман абрамовиччелси

СМИ узнали о планах Абрамовича относительно продажи "Челси"

СМИ узнали о планах владельца "Челси" Романа Абрамовича относительно продажи лондонского клуба.

Как сообщает Sky Sports, российский бизнесмен пока не собирается продавать "Челси" и не планирует в ближайшее время вести с кем-либо соответствующие переговоры.

Ранее стало известно, что чешский миллиардер Петр Келлнер намерен предпринять попытки выкупить контрольный пакет акций "синих". Однако, по всей видимости, это не более, чем слухи.

Абрамович приобрёл "Челси" в 2003 году, после чего за 15 лет команда сумела выиграть 17 трофеев. | http://soccernews.ru

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