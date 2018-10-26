СМИ узнали о планах Абрамовича относительно продажи "Челси"
СМИ узнали о планах владельца "Челси" Романа Абрамовича относительно продажи лондонского клуба.
Как сообщает Sky Sports, российский бизнесмен пока не собирается продавать "Челси" и не планирует в ближайшее время вести с кем-либо соответствующие переговоры.
Ранее стало известно, что чешский миллиардер Петр Келлнер намерен предпринять попытки выкупить контрольный пакет акций "синих". Однако, по всей видимости, это не более, чем слухи.
Абрамович приобрёл "Челси" в 2003 году, после чего за 15 лет команда сумела выиграть 17 трофеев. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"
-
"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
-
Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Ростов" купил хавбека "Брайтона"
-
"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
-
"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги
-
3
Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие
-
Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
-
Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"
-
"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11