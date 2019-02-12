СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньо

СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно Коутиньо

СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации ESPN, в каталонском клубе не рассматривают вариант с продажей 26-летнего футболиста ближайшим летом.

Но при этом руководство "сине-гранатовых" обеспокоено тем фактом, что тренерский штаб не может подобрать для звёздного бразильца конкретную игровую роль.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 140 миллионов евро. Интерес к нему проявляют гранды АПЛ, в частности "Челси".

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" в январе отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов