СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно Коутиньо

СМИ узнали о планах "Барселоны" касательно полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации ESPN, в каталонском клубе не рассматривают вариант с продажей 26-летнего футболиста ближайшим летом.

Но при этом руководство "сине-гранатовых" обеспокоено тем фактом, что тренерский штаб не может подобрать для звёздного бразильца конкретную игровую роль.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 140 миллионов евро. Интерес к нему проявляют гранды АПЛ, в частности "Челси".

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