СМИ узнали о планах Лопетеги на будущее

СМИ узнали о планах бывшего главного тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги на будущее.

Как сообщает Marca, 52-летний специалист не намерен брать паузу в карьере. Более того, он открыт для предложений от зарубежных клубов.

Лопетеги и члены его тренерского штаба уверены, что на текущей стадии сезона они могут принять любую команду и привести её к успеху.

Стоит отметить, что российские СМИ связывают экс-наставника "Реала" с московским "Спартаком". | http://soccernews.ru