СМИ узнали о планах Сауля на зимнее трансферное окно

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СМИ узнали о планах Сауля на зимнее трансферное окно

Фото твиттер "Челси"

Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес пока не собирается уходить из лондонского клуба, несмотря на дефицит игровой практики.

По информации The Telegraph, 26-летний футболист не намерен зимой досрочно возвращаться из аренды в мадридский "Атлетико".

Испанец хочет проявить себя в составе "синих", в связи с чем планирует много работать во время паузы на матчи сборных.

Сауль перешёл в "Челси" на правах годичной аренды за 4 миллиона евро с опцией выкупа за 35 миллионов. Сделка состоялась в последние часы летнего трансферного окна.

С тех пор хавбек принял участие в 5 матчах действующего победителя ЛЧ, результативными действиями не отличался.

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