СМИ узнали о планах Сауля на зимнее трансферное окно
Фото твиттер "Челси"
Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес пока не собирается уходить из лондонского клуба, несмотря на дефицит игровой практики.
По информации The Telegraph, 26-летний футболист не намерен зимой досрочно возвращаться из аренды в мадридский "Атлетико".
Испанец хочет проявить себя в составе "синих", в связи с чем планирует много работать во время паузы на матчи сборных.
Сауль перешёл в "Челси" на правах годичной аренды за 4 миллиона евро с опцией выкупа за 35 миллионов. Сделка состоялась в последние часы летнего трансферного окна.
С тех пор хавбек принял участие в 5 матчах действующего победителя ЛЧ, результативными действиями не отличался.
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