СМИ узнали о планах "Спартака" на зимнее трансферное окно

"Спорт-Экспресс" анонсировал ещё три сделки московского "Спартака" в обозримом будущем.

Напомним, что новичками "красно-белых" текущей зимой уже стали вратарь Илья Свинов, полузащитник Даниил Хлусевич и форвард Шамар Николсон.

Однако на этом трансферная кампания клуба не завершена. По информации источника, в скором времени игроками "Спартака" также станут защитник "Тироля" Леон Классен и хавбек "Крыльев Советов" Данил Пруцев.

Кроме того, москвичи хотят избавиться от одного из легионеров, чтобы дозаявить другого иностранца.

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