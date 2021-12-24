СМИ узнали о планах "Спартака" на зимнее трансферное окно
"Спорт-Экспресс" анонсировал ещё три сделки московского "Спартака" в обозримом будущем.
Напомним, что новичками "красно-белых" текущей зимой уже стали вратарь Илья Свинов, полузащитник Даниил Хлусевич и форвард Шамар Николсон.
Однако на этом трансферная кампания клуба не завершена. По информации источника, в скором времени игроками "Спартака" также станут защитник "Тироля" Леон Классен и хавбек "Крыльев Советов" Данил Пруцев.
Кроме того, москвичи хотят избавиться от одного из легионеров, чтобы дозаявить другого иностранца.
Не пропустите: "Спартаку" и ЦСКА предложили услуги аргентинского защитника. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рыночная стоимость Роналду упала на 22 процента
-
"Барселона" претендует на хавбека "Баварии"
-
СМИ узнали о планах "Спартака" на зимнее трансферное окно
-
Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса
-
Газизову полагается 10% акций "Спартака" за увольнение из клуба
-
1
Экс-вратарь "Спартака" Хомич: "Я Дзюбу подсрачниками гонял за длинный язык"
-
Холанд обратился к "Краснодару"
-
Федун обещал Газизову акции "Спартака"
-
Экс-защитника "Зенита" Кришито зовут в МЛС
-
"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"
-
Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"
-
Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера
-
В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"
-
Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
-
Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021
-
Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана
-
Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы"
-
"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"
-
Агент Йебоа отреагировал на новость об интересе "Локомотива"