СМИ узнали о планируемой встрече Анчелотти и Рамоса

Фото твиттер Sérgio Ramos Brasil

Новый главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти собирается встретиться с капитаном команды Серхио Рамосом.

О том, что итальянец и испанец проведут встречу, сообщил журналист Фабрицио Романо, не уточнив при этом цель их общения.

По всей видимости, стороны обсудят будущее 35-летнего футболиста, чей контракт с "бланкос" истечёт менее чем через месяц.

Напомним, что Анчелотти, уже возглавлявший "Реал" с 2013 по 2015 год, вернулся в королевский клуб во вторник вечером, заключив трёхлетний контракт.

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