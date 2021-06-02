СМИ узнали о планируемой встрече Анчелотти и Рамоса

Теги реал мадридкарло анчелоттисерхио рамос

СМИ узнали о планируемой встрече Анчелотти и Рамоса

Фото твиттер Sérgio Ramos Brasil

Новый главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти собирается встретиться с капитаном команды Серхио Рамосом.

О том, что итальянец и испанец проведут встречу, сообщил журналист Фабрицио Романо, не уточнив при этом цель их общения.

По всей видимости, стороны обсудят будущее 35-летнего футболиста, чей контракт с "бланкос" истечёт менее чем через месяц.

Напомним, что Анчелотти, уже возглавлявший "Реал" с 2013 по 2015 год, вернулся в королевский клуб во вторник вечером, заключив трёхлетний контракт.

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" и "Ливерпуля" будет ассистентом Анчелотти в мадридском клубе. | http://soccernews.ru
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