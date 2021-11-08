СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины

Теги псжаргентинафифалионель мессилеандро паредес

СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины

Фото твиттер ПСЖ

ПСЖ обращался в ФИФА в связи с приглашением в сборную Аргентины Лионеля Месси и Леандро Паредеса на ноябрьские матчи.

По информации Le Parisien, клуб пытался сорвать вызов своих футболистов, ссылаясь на то, они травмированы.

Впрочем, парижанам не удалось убедить чиновников ФИФА в своей правоте.

Месси из-за повреждения не играет с 29 октября, Паредес - с 15 октября.

13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию в рамках квалификации ЧМ-2022.

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