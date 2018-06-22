СМИ узнали о психологических проблемах Месси

СМИ узнали о психологических проблемах капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Лео, которого я знаю, не приехал в Россию. Он отсутствует, даже когда стоит прямо перед тобой" - цитирует источника в стане "альбиселесте" The Independent.

Отметим, что Месси сыграл невыразительно в матчах группового этапа ЧМ-2018 против Исландии и Хорватии - он не совершил ни одного результативного действия, кроме того, в его пассиве нереализованный пенальти.

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