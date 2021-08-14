СМИ узнали о разногласиях между Дибалой и "Ювентусом"

Теги ювентуспауло дибала

СМИ узнали о разногласиях между Дибалой и "Ювентусом"

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не может договориться с туринским клубом о продлении контракта.

По информации Tuttosport, разногласия в переговорах между сторонами касаются как размера зарплаты, так и сроков соглашения.

Футболист настаивает на заключении пятилетнего договора с опцией продления ещё на один сезон. Позиция клуба - сделка на три года.

Что касается оклада, то руководство "старой синьоры" предлагает 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов. Требования аргентинца - 10+2 миллиона.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2022 года.

В прошлом сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: В "Монако" исключили подписание Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"

Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов