СМИ узнали о разногласиях между Дибалой и "Ювентусом"

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не может договориться с туринским клубом о продлении контракта.

По информации Tuttosport, разногласия в переговорах между сторонами касаются как размера зарплаты, так и сроков соглашения.

Футболист настаивает на заключении пятилетнего договора с опцией продления ещё на один сезон. Позиция клуба - сделка на три года.

Что касается оклада, то руководство "старой синьоры" предлагает 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов. Требования аргентинца - 10+2 миллиона.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2022 года.

В прошлом сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах за "Ювентус".

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