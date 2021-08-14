СМИ узнали о разногласиях между Дибалой и "Ювентусом"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не может договориться с туринским клубом о продлении контракта.
По информации Tuttosport, разногласия в переговорах между сторонами касаются как размера зарплаты, так и сроков соглашения.
Футболист настаивает на заключении пятилетнего договора с опцией продления ещё на один сезон. Позиция клуба - сделка на три года.
Что касается оклада, то руководство "старой синьоры" предлагает 8 миллионов евро в год + 2 миллиона в виде бонусов. Требования аргентинца - 10+2 миллиона.
Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2022 года.
В прошлом сезоне Дибала забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах за "Ювентус".
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Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17