СМИ узнали о разногласиях между руководством "Реала" и Зиданом из-за второго вратаря команды
У главного тренера "Реала" Зинедина Зидана вновь возникли разногласия с руководством мадридского клуба в вопросе комплектации команды.
Как сообщает Marca, французский специалист видит в роли второго вратаря на следующий сезон своего сына Луку, а члены правления настаивают на кандидатуре Андрея Лунина, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Леганес".
Напомним, что основным голкипером "бланкос" будет бельгиец Тибо Куртуа, а костариканец Кейлор Навас с высокой долей вероятности покинет летом "Сантьяго Бернабеу".
В этом сезоне 21-летний Лука Зидан сыграл за первую команду "Реала" 1 матч и пропустил 2 гола. Что касается Лунина, то он пропустил 5 голов в 6 матчах за "Леганес".
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