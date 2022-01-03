СМИ узнали о самочувствии Месси после заражения коронавирусом

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси находится в Аргентине на самоизоляции после обнаружения у него коронавирусной инфекции.

По информации RMC Sport, 34-летний футболист чувствует себя хорошо - у него нет симптомов заболевания.

Звёздный нападающий ждёт отрицательного теста на COVID-19, чтобы получить разрешение вылететь в Париж.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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