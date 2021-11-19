СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе

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СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет перехватить у мадридского "Реала" форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет AS.

По сведениям издания, босс "сине-гранатовых" не афиширует свои намерения, однако о его планах известно ближайшему окружению.

Напомним, что 22-летний француз, вероятно, станет свободным агентом в июне 2022 года, поэтому клубу придётся потратиться только на его зарплату и подъёмные.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 160 миллионов евро.

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