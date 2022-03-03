СМИ узнали о серьёзных финансовых проблемах владельца "Краснодара" Галицкого

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий столкнулся с трудностями из-за западных санкций.

У бизнесмена появились финансовые проблемы в связи с заморозкой банковских счетов в Европе.

По информации журналиста Сергея Ильева, теперь у Галицкого нет денег на большие зарплаты легионеров "быков".

По этой причине многие иностранцы могут покинуть "Краснодар", о чём уже сообщалось ранее.

Напомним, что команда идёт на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 турах.

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