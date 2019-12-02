СМИ узнали о смерти двухлетней дочери экс-форварда "Арсенала"

1 Теги арсенал лондонсток ситибеник афобе

СМИ узнали о смерти двухлетней дочери экс-форварда "Арсенала"

В семье бывшего нападающего "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, умерла двухлетняя дочь футболиста Амора.

Девочка скончалась из-за инфекции на фоне осложнений несовместимых с жизнью.

26-летний Афобе является воспитанником "Арсенала". Сейчас форвард выступает за "Сток Сити".

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Комментарии

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