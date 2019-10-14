СМИ узнали о состоянии Канте перед матчем с Турцией
Журналист Бен Диннери опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника сборной Франции Нголо Канте.
По его данным, футболист пока тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь после мышечной травмы.
Участие хавбека "Челси" в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 против Турции маловероятно.
Напомним, что французы примут турков сегодня. Начало игры - в 21:45 по московскому времени.
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|Группа 2
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|Швеция
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|Норвегия
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|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
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|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
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|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
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|О
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|4
|6
|2
|Германия
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|Албания
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|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
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|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
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|Группа 6
|М
|О
|1
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|11
|2
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|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
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|2
|Группа 7
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|6
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|Бельгия
|6
|7
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|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
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|4
|Северная Ирландия
|6
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