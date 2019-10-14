СМИ узнали о состоянии Канте перед матчем с Турцией

Журналист Бен Диннери опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника сборной Франции Нголо Канте.

По его данным, футболист пока тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь после мышечной травмы.

Участие хавбека "Челси" в матче восьмого тура квалификации Евро-2020 против Турции маловероятно.

Напомним, что французы примут турков сегодня. Начало игры - в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Дешам объяснил, почему не вызывает Бензема в сборную Франции. | http://soccernews.ru