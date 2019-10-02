СМИ узнали о состоянии здоровья Куртуа после матча с "Брюгге"

Стало известно, как чувствовал себя вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" (2:2).

Напомним, что бельгийского стража ворот заменили в перерыве встречи из-за головокружения и проблем с желудком.

Как сообщает Marca, футболист по окончании игры не смог управлять автомобилем. Его отвозил домой отец.

В текущем сезоне Куртуа сыграл за "Реал" 8 матчей, в которых пропустил 11 голов.

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