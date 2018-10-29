СМИ узнали о созыве экстренного заседания руководства "Реала"

СМИ узнали о созыве экстренного заседания руководства мадридского "Реала". Как сообщает AS, совещание правления королевского клуба запланировано на сегодня. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Ожидается, что на нём будет принято решение об увольнении главного тренера команды Хулена Лопетеги и назначении его преемника. Предполагается, что им станет итальянец Антонио Конте.

Отметим, что "Реал" провалил старт текущего сезона. После десяти туров "сливочные" занимают девятое место в турнирной таблице Примеры, а в группе Лиги Чемпионов делят лидерство с Ромой. Кроме того, мадридцы проиграли "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

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