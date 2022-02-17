СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Роберто о продлении контракта
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может бесплатно уйти в другую команду по окончании этого сезона.
По информации Sport.es, переговоры между сторонами о продлении контракта сорвались.
Действующее соглашение 30-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в июне.
В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14