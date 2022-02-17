СМИ узнали о срыве переговоров между "Барселоной" и Роберто о продлении контракта

Фото инстаграм Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может бесплатно уйти в другую команду по окончании этого сезона.

По информации Sport.es, переговоры между сторонами о продлении контракта сорвались.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в июне.

В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.

Не пропустите: Названа причина невключения Дани Алвеса в заявку "Барселоны" на Лигу Европы. | http://soccernews.ru