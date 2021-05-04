СМИ узнали о степени готовности Марсело и Вальверде к матчу с "Челси"
Фото сайт "Реала" / Автор неизвестен
Издание Marca сообщило о шансах игроков "Реала" Марсело и Федерико Вальверде принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Челси".
По информации источника, бразильский защитник сможет сыграть, несмотря на участие в выборах в качестве наблюдателя.
Что касается уругвайского хавбека, то его появление на поле пока под вопросом. Тест футболиста на коронавирус показал сомнительный результат, поэтому он до сих пор остаётся на карантине.
"Челси" примет "Реал" в среду, 5 мая, в 22:00 по московскому времени. В Мадриде команды расписали ничью со счётом 1:1.
Не пропустите: Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси". | http://soccernews.ru
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