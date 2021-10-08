СМИ узнали о степени серьёзности травмы Азара
Фото твиттер Эдена Азара
Повреждение, полученное накануне вингером мадридского "Реала" Эденом Азаром, оказалось незначительным.
По информации Marca, разрыва мышцы у 30-летнего футболиста не выявлено. Врачи диагностировали только перегруженность.
Ранее сообщалось, что у бельгийца проблемы с задней поверхностью бедра.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Анчелотти продолжает верить в Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Названы претенденты на приз Льва Яшина
-
Официально: Казарцева отстранили от судейства до конца года
-
Опубликован список номинантов на "Золотой мяч"
-
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
-
"Ньюкасл" нацелился на Коутиньо
-
Агент Головина высказался о травме хавбека
-
Ферран Торрес прокомментировал слухи об интересе "Барселоны"
-
Роналду отреагировал на награду лучшему игроку сентября в АПЛ
-
Деку получил должность в "Барселоне"
-
СМИ узнали о степени серьёзности травмы Азара
-
"Ювентус" и "Интер" поспорят за защитника "Лестера"
-
Сборная Германии потеряла Нойера
-
Роналду повторил рекорд Руни в "Манчестер Юнайтед"
-
Стал известен лучший игрок Серии А в сентябре
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Лиги Наций
-
Умтити интересен двум итальянским клубам
-
Дембеле близок к возвращению на поле после длительной паузы
-
Назван лучший тренер АПЛ в сентябре
-
В Москве задержан мошенник, обещавший за деньги устроить детей в "Спартак"
-
Новые владельцы "Ньюкасла" определились с приоритетной кандидатурой главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14