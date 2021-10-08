СМИ узнали о степени серьёзности травмы Азара

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СМИ узнали о степени серьёзности травмы Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Повреждение, полученное накануне вингером мадридского "Реала" Эденом Азаром, оказалось незначительным.

По информации Marca, разрыва мышцы у 30-летнего футболиста не выявлено. Врачи диагностировали только перегруженность.

Ранее сообщалось, что у бельгийца проблемы с задней поверхностью бедра.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 1 ассист.

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