СМИ узнали о странном поведении Роналду перед церемонией вручения наград Серии А

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился непонятным поступком во время церемонии вручения индивидуальных наград Серии А.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, звёздный португалец сидел в своём автомобиле, пока не пришло время получать приз лучшему игроку турнира.

Когда футболисту дали сигнал, он отправился на мероприятие, а его охранники, между тем, светили фонариками в камеры журналистов, мешая сделать снимки.

Напомним, что в минувшем сезоне Роналду выиграл с "Ювентусом" скудетто. Сам он забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 31 матче чемпионата.

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