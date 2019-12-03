СМИ узнали о странном поведении Роналду перед церемонией вручения наград Серии А
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился непонятным поступком во время церемонии вручения индивидуальных наград Серии А.
Как сообщает журналист Танкреди Палмери, звёздный португалец сидел в своём автомобиле, пока не пришло время получать приз лучшему игроку турнира.
Когда футболисту дали сигнал, он отправился на мероприятие, а его охранники, между тем, светили фонариками в камеры журналистов, мешая сделать снимки.
Напомним, что в минувшем сезоне Роналду выиграл с "Ювентусом" скудетто. Сам он забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 31 матче чемпионата.
Не пропустите: Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
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