СМИ узнали о странном решении Федуна по поводу будущего Ананидзе в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе мог покинуть московскую команду ещё в 2016 году, сообщают российские СМИ.

Менеджмент "красно-белых" уговаривал владельца клуба Леонида Федуна продать грузина за 1 миллион евро.

Именно такую сумму предлагали за игрока неназванные клубы из Сербии и Болгарии, но бизнесмен наотрез отказался.

Вместо ухода Ананидзе получил новый пятилетний контракт, но это не помогло ему стабильно заиграть в составе "Спартака".

Сейчас тренерский штаб "народной команды" во главе с Доменико Тедеско дал понять хавбеку, что не рассчитывает на него. Но спрос на 27-летнего футболиста пока нулевой.

Ананидзе выступает за "Спартак" с 2007 года, он сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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