СМИ узнали о вариантах продолжения карьеры для Шамиля Газизова
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов может вернуться к работе в начале 2021 года.
По информации "СЭ", функционер собирается принять окончательное решение о своём будущем после новогодних праздников.
Сообщается, что в услугах менеджера заинтересованы несколько клубов РПЛ, среди которых есть и "Уфа".
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь этого года. После его ухода "красно-белые" потерпели два поражения подряд - от "Сочи" (0:1) и "Зенита" (1:3).
Не пропустите: СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака". | http://soccernews.ru
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