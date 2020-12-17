СМИ узнали о вариантах продолжения карьеры для Шамиля Газизова

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов может вернуться к работе в начале 2021 года.

По информации "СЭ", функционер собирается принять окончательное решение о своём будущем после новогодних праздников.

Сообщается, что в услугах менеджера заинтересованы несколько клубов РПЛ, среди которых есть и "Уфа".

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь этого года. После его ухода "красно-белые" потерпели два поражения подряд - от "Сочи" (0:1) и "Зенита" (1:3).

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