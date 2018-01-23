СМИ узнали о внутреннем конфликте в ПСЖ

Средства массовой информации узнали о новом внутреннем конфликте в ПСЖ.

Как утверждает Le Parisien, футболисты парижского клуба недовольны отношением к себе Хуана Карлоса Карседо, ассистента главного тренера команды Унаи Эмери.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о напряжённых отношениях между бразильцами и аргентинцами в раздевалке ПСЖ, а также о критике игроками методов работы Эмери.

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