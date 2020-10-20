СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Оренбурге"

Сразу 10 представителей "Оренбурга", в том числе футболисты, оказались заражены коронавирусом, утверждает Sport24.

По информации источника, игроки и персонал клуба изолировались в гостинице в посёлке Ростоши.

Из-за вспышки COVID-19 под вопросом проведение матча Кубка России между "Оренбургом" и "Сочи" (21 октября).

Сообщается, что в списке заболевших футболисты стартового состава "Оренбурга" Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

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