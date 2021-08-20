СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"

Теги уралилья помазунярослав годзюрвячеслав подберезкинкоронавирус

СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"

Несколько футболистов "Урала" оказались заражены коронавирусом, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, в списке заболевших Илья ПомазунЯрослав ГодзюрВячеслав Подберёзкин и другие.

На субботу запланирован домашний матч "Урала" против московского "Динамо". Состоится ли он, пока неизвестно.

Екатеринбургская команда занимает последнее место в таблице чемпионата после четырёх сыгранных туров.

Не пропустите: Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом

Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов