СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"

Несколько футболистов "Урала" оказались заражены коронавирусом, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, в списке заболевших Илья Помазун, Ярослав Годзюр, Вячеслав Подберёзкин и другие.

На субботу запланирован домашний матч "Урала" против московского "Динамо". Состоится ли он, пока неизвестно.

Екатеринбургская команда занимает последнее место в таблице чемпионата после четырёх сыгранных туров.

Не пропустите: Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ. | http://soccernews.ru