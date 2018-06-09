СМИ узнали о встрече Неймара с представителем "Реала"

СМИ узнали о встрече нападающего ПСЖ Неймара с представителем мадридского "Реала".

Как сообщает Marca, 26-летний бразилец контактировал с посланником королевского клуба в Ливерпуле, когда футболист находился там со своей национальной сборной.

Стороны согласились с тем, что Неймар должен стать игроком "Реала", однако вряд ли этот трансфер состоится этим летом.

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