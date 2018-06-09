СМИ узнали о встрече Неймара с представителем "Реала"

Теги реал мадридпсжнеймар

СМИ узнали о встрече Неймара с представителем "Реала"

СМИ узнали о встрече нападающего ПСЖ Неймара с представителем мадридского "Реала".

Как сообщает Marca, 26-летний бразилец контактировал с посланником королевского клуба в Ливерпуле, когда футболист находился там со своей национальной сборной.

Стороны согласились с тем, что Неймар должен стать игроком "Реала", однако вряд ли этот трансфер состоится этим летом.

Не пропустите: Стало известно, когда Неймар собирается перейти в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов