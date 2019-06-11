СМИ узнали о запланированной встрече руководства "Челси" с Лэмпардом

Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

СМИ узнали о запланированной встрече руководства "Челси" с Лэмпардом

В ближайшее время руководители "Челси" проведут встречу с наставником "Дерби Каунти" Фрэнком Лэмпардом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны будут обсуждать возможное сотрудничество.

Лэмпард считается фаворитом на пост главного тренера "синих" после ухода Маурицио Сарри в "Ювентус".

Кроме 40-летнего англичанина "Челси" рассматривает кандидатуры Массимилиано АллегриЭрика тен ХагаЖозе Моуринью и Рафаэля Бенитеса.

Не пропустите: Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крымские клубы могут получить право выступить в Лиге Европы

Крымские клубы могут получить право выступить в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов