СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси"

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СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси"

СМИ узнали о запланированной встрече бывшего наставника "Наполи" Маурицио Сарри с руководством "Челси".

Как сообщает Football Italia, 59-летний итальянец прибудет в Лондон в четверг - там он обсудит с боссами "синих" возможное назначение на пост главного тренера.

Напомним, что кроме "Челси" на Сарри также претендует питерский "Зенит". 

Не пропустите: Стало известно, когда Сарри даст ответ "Зениту". | http://soccernews.ru

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