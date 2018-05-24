СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси"

СМИ узнали о запланированной встрече бывшего наставника "Наполи" Маурицио Сарри с руководством "Челси".

Как сообщает Football Italia, 59-летний итальянец прибудет в Лондон в четверг - там он обсудит с боссами "синих" возможное назначение на пост главного тренера.

Напомним, что кроме "Челси" на Сарри также претендует питерский "Зенит".

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