СМИ узнали об аресте имущества "Анжи"

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан наложило арест на имущество "Анжи".

Сообщается, что были арестованы принадлежащие клубу автомобили и автобусы на общую сумму 4,45 миллиона рублей.

У махачкалинской команды долги только по налогам превысили 50 миллионов рублей. Также им предстоит выплатить сбор в размере более 1,64 миллиона рублей за неисполнение требований исполнительных документов УФССП.

Напомним, что в прошлом сезоне "Анжи" выступал в РПЛ, однако из-за финансовых проблем оказался на грани банкротства. В итоге клуб сумел заявиться только в ПФЛ зона "Юг".

Не пропустите: Генеральный секретарь РФС может сменить Прядкина на посту главы РПЛ. | http://soccernews.ru