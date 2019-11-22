СМИ узнали об аресте имущества "Анжи"

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СМИ узнали об аресте имущества "Анжи"

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан наложило арест на имущество "Анжи".

Сообщается, что были арестованы принадлежащие клубу автомобили и автобусы на общую сумму 4,45 миллиона рублей. 

У махачкалинской команды долги только по налогам превысили 50 миллионов рублей. Также им предстоит выплатить сбор в размере более 1,64 миллиона рублей за неисполнение требований исполнительных документов УФССП.

Напомним, что в прошлом сезоне "Анжи" выступал в РПЛ, однако из-за финансовых проблем оказался на грани банкротства. В итоге клуб сумел заявиться только в ПФЛ зона "Юг".

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