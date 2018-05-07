СМИ узнали об еще одном возможном месте продолжения карьеры Иньесты

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СМИ узнали об еще одном возможном месте продолжения карьеры Иньесты

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Японию.

Как сообщает Mundodeportivo, ветераном интересуется "Виссел Кобе", владельцем которого является Хироси Микитани. Отметим, что Микитани также главный исполнительный директор компании Rakuten - титульного спонсора "Барселоны".

Ранее сообщалось, что Иньеста может продолжить карьеру в Китае.

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