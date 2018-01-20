СМИ узнали об интересном пункте в соглашении между "Барселоной" и Гризманном

СМИ узнали об интересном пункте в соглашении между "Барселоной" и форвардом "Атлетико" Антуаном Гризманном, который, как ожидается, следующим летом перейдёт в каталонский клуб.

Как сообщает Sport.es, стороны договорились о денежной компенсации на случай, если по чьей-то вине трансфер сорвётся.

Напомним, что "Барселона" собирается по окончании сезона купить Гризманна за 100 миллионов евро, однако на звёздного француза претендуют и другие топ-клубы, в том числе "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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