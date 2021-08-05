СМИ узнали об очередной отставке в руководстве "Спартака"

Руководитель селекционного отдела московского "Спартака" Александр Аверьянов близок к уходу с занимаемого поста.

По информации "СЭ", функционер покинет должность в менеджменте "красно-белых" вслед за спортивным директором Дмитрием Поповым.

Ранее из столичного клуба также ушёл директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

"Спартак" стартовал в новом сезоне с двух поражений в трёх матчах.

Не пропустите: Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака". | http://soccernews.ru