СМИ узнали об отношении игроков "Реала" к возможному трансферу Неймара

СМИ узнали об отношении игроков мадридского "Реала" к возможному трансферу форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Marca, футболисты "сливочных" в целом положительно относятся к переходу бразильца в королевский клуб, несмотря на то, что у него непростой характер.

Также игроков "Реала" не смущает прошлое Неймара, связанное с каталонской "Барселоной".

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