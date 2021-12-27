СМИ узнали об уходе с поста главного тренера сборной Польши

Фото инстаграм Паулу Соузы

Наставник сборной Польши Паулу Соуза покинул занимаемую должность, утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, португальский специалист возглавил "Фламенго".

51-летний Соуза заключил с бразильским клубом контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что 24 марта сборная Польши сыграет с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

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