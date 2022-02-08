СМИ узнали об увольнении главного тренера "Бордо"

Теги бордовладимир петкович

СМИ узнали об увольнении главного тренера "Бордо"

Фото твиттер ФИФА / Автор неизвестен

Наставник "Бордо" Владимир Петкович отправлен в отставку с занимаемого поста, утверждает L'Équipe.

По сведениям издания, руководство клуба решило уволить швейцарского специалиста в понедельник.

На выходных жирондинцы разгромно проиграли "Реймсу" со счётом 0:5 и остались в зоне вылета Лиги 1 на 19-м месте в таблице.

Петкович возглавлял "Бордо" с прошлого лета. Заменить его мог Тьерри Анри, однако француз отклонил предложение.

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