СМИ узнали одну из причин ухода Азмуна из "Рубина"

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СМИ узнали одну из причин ухода Азмуна из "Рубина"

СМИ узнали одну из причин ухода иранского нападающего Сердара Азмуна из "Рубина".

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", 24-летний футболист решил покинуть казанский клуб в связи с постоянными задержками по зарплате. 

Однако перед своим трансфером в "Зенит" форвард закрыл этот вопрос, добившись выплаты 35 миллионов рублей (470 тысяч евро) долга.

Напомним, что "сине-бело-голубые" купили Азмуна за 12 миллионов евро. Сам игрок заключил с новым клубом контракт до 2022 года.

Не пропустите: Карадениз потребовал от "Рубина" погасить долги по зарплате. | http://soccernews.ru

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