СМИ узнали ориентировочные сроки восстановления Харри Кейна

СМИ узнали ориентировочные сроки восстановления нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает The Guardian, из-за травмы лодыжки ведущий бомбардир "шпор" пропустит не менее месяца.

Таким образом, 25-летний англичанин не поможет своей команде в матчах АПЛ против "Фулхэма", "Уотфорда", "Ньюкасла" и "Лестера", в ответном полуфинальном поединке Кубка Лиги против "Челси", в игре Кубка Англии против "Кристал Пэлас" и в первой встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 20 голов и сделал 7 ассистов.

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