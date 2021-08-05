СМИ узнали, перейдёт ли Погба в ПСЖ

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СМИ узнали, перейдёт ли Погба в ПСЖ

Фото инстаграм Поля Погба

Будущее полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остаётся неопределённым, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 28-летний футболист точно начнёт сезон 2021/22 в составе "красных дьяволов", однако это не исключает его уход до закрытия трансферного окна.

ПСЖ сохраняет интерес к французскому хавбеку, однако не собирается форсировать переговоры о его приобретении.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает в июне 2022 года, поэтому клуб может продать его текущим летом, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

Не пропустите: "Ювентус" был близок к подписанию Погба до пандемии. | http://soccernews.ru
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