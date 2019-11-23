СМИ узнали планы "Милана" касательно подписания Ибрагимовича

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СМИ узнали планы "Милана" касательно подписания Ибрагимовича

"Милан" рассчитывает заполучить форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича до конца месяца, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство и тренерский штаб "россонери" хотят, чтобы швед уже в декабре тренировался с командой и к январю набрал оптимальную форму.

Ожидается, что финальный раунд переговоров между сторонами состоится на следующей неделе.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, сыграл 85 матчей и 56 голов.

31 декабря нападающий станет свободным агентом. В итальянском клубе он может заработать 6 миллионов евро за полтора сезона.

Не пропустите: Тренер "Милана" ушёл от ответа на вопрос о подписании Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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