СМИ узнали, почему Аллегри не стал тренером "Реала"

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В мадридском "Реале" удивлены решением Массимилиано Аллегри возглавить "Ювентус".

По информации AS, представители королевского клуба собирались сделать предложение итальянцу после официального объявления об отставке Зинедина Зидана.

Сам тренер параллельно вёл переговоры со "старой синьорой", которая в ультимативной форме потребовала от него ответа в четверг утром.

Опасаясь снова остаться без работы, Аллегри дал согласие вернуться в "Ювентус", хотя если бы не спешка у него были бы все шансы оказаться в "Реале".

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