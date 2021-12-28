СМИ узнали, почему "Барселона" до сих пор не объявила о трансфере Торреса

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СМИ узнали, почему "Барселона" до сих пор не объявила о трансфере Торреса

Фото инстаграм Феррана Торреса

Бюрократические нюансы мешают "Барселоне" закрыть сделку по нападающему "Манчестер Сити" Феррану Торресу.

По информации Mundo Deportivo, "сине-грантовые" ждут нужные документы из Англии. После их получения клуб официально объявит о переходе 21-летнего футболиста.

На данный момент все детали трансфера полностью согласованы сторонами, а испанский форвард уже прошёл медицинское обследование.

Ожидается, что "Барса" заплатит за Торреса 55 миллионов евро + бонусы до 10 миллионов.

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