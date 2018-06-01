СМИ узнали, почему "Барселона" не спешит расставаться с Дембеле

Теги барселонаусман дембелеантуан гризманнатлетико мадрид

СМИ узнали, почему "Барселона" не спешит расставаться с Дембеле

СМИ узнали, почему "Барселона" не спешит расставаться с вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб опасается срыва трансфера нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации газеты, "сине-гранатовые" будут готовы выслушать предложения по Дембеле только после того, как сделка по лидеру "матрасников" будет закрыта.

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