СМИ узнали, почему "Барселона" не спешит расставаться с Дембеле

СМИ узнали, почему "Барселона" не спешит расставаться с вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб опасается срыва трансфера нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации газеты, "сине-гранатовые" будут готовы выслушать предложения по Дембеле только после того, как сделка по лидеру "матрасников" будет закрыта.

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