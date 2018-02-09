СМИ узнали, почему "Лестер" не отпустил Махреза в "Манчестер Сити"

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СМИ узнали, почему "Лестер" не отпустил Махреза в "Манчестер Сити"

СМИ узнали, почему "Лестер" не отпустил полузащитника Рияда Махреза в "Манчестер Сити".

Как сообщает ESPN, "лисы" готовы продать 26-летнего алжирца только в зарубежный клуб, не желая усиливать конкурентов по АПЛ.

Напомним, что в январе "Манчестер Сити" предлагал за Махреза более 73 миллионов евро, однако "Лестер" ответил отказом.

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