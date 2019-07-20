СМИ узнали, почему "Локомотив" затягивает подписание контракта с Мануэлом Фернандешем

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СМИ узнали, почему "Локомотив" затягивает подписание контракта с Мануэлом Фернандешем

Московский "Локомотив" собирается заключить новый контракт с полузащитником Мануэлом Фернандешем, однако не спешит делать это.

Как сообщают российские СМИ, руководство столичного клуба просто хочет проучить футболиста, который 30 июня стал свободным агентом.

Дело в том, что в течение последнего сезона португалец и его агент активно говорили об уходе из команды, чтобы набить себе цену.

Теперь же боссы "железнодорожников" решили припомнить Фернандешу его поведение, играя на том, что других предложений о продолжении карьеры 33-летний хавбек не имеет.

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