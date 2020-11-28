СМИ узнали, почему Ловрен пропускает игру "Арсенал" - "Зенит"

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен не участвует в матче 16-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" из-за недомогания.

Как сообщает "Матч ТВ", футболист почувствовал себя нездоровым после возвращения из Рима, где "сине-бело-голубые" уступили "Лацио" со счётом 1:3.

Хорват сдал тест на коронавирус, инфекция в его организме не обнаружена.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Зенит" 20 матчей и забил 2 гола.

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