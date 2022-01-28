СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отдал в аренду Марсьяля и Амада

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СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отдал в аренду Марсьяля и Амада

Фото инстаграм Антони Эланги

В "Манчестер Юнайтед" рассчитывают, что вингер Антони Эланга проявит себя в текущем сезоне.

По информации ESPN, из-за прогресса 19-летнего шведа клуб согласился отдать в аренду Антони Марсьяля и Амада Траоре.

Эланга теперь будет чаще играть, конкурируя за место в составе с Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо и Мэйсоном Гринвудом.

Игрок провёл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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