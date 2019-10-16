СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша
"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к вингеру "Бенфики" Жоау Фелишу минувшим летом.
Как сообщает The Athletic, "МЮ" отказался от трансфера, так как в клубе посчитали, что футболист не имеет необходимой физической формы для игры в АПЛ. Также под вопросом была игра самого игрока, после всего одного успешного сезона.
Кроме того, "красные дьяволы" сделали ставку на Алексиса Санчеса. Чилийцу хотели дать шанс на возвращения былой формы, однако в итоге он был отправлен в аренду в "Интер".
Напомним, что 19-летний Фелиш перебрался в "Атлетико" за 126 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету три гола и один ассист в 10 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3