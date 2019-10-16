СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша

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СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша

"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к вингеру "Бенфики" Жоау Фелишу минувшим летом.

Как сообщает The Athletic, "МЮ" отказался от трансфера, так как в клубе посчитали, что футболист не имеет необходимой физической формы для игры в АПЛ. Также под вопросом была игра самого игрока, после всего одного успешного сезона.

Кроме того, "красные дьяволы" сделали ставку на Алексиса Санчеса. Чилийцу хотели дать шанс на возвращения былой формы, однако в итоге он был отправлен в аренду в "Интер".

Напомним, что 19-летний Фелиш перебрался в "Атлетико" за 126 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету три гола и один ассист в 10 матчах.

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