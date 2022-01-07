СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения Конте

Фото инстаграм "Тоттенхэма"

Названа причина отказа руководства "Манчестер Юнайтед" назначать Антонио Конте на пост главного тренера команды.

По информации The Telegraph, боссы "красных дьяволов" опасались, что требовательность итальянца может навредить молодым футболистам.

Также в "МЮ" пришли к мнению, что жёсткий стиль работы 52-летнего наставника не подойдёт большей части игроков.

В итоге "Юнайтед" сделал выбор в пользу Ральфа Рангника, который будет возглавлять команду до конца текущего сезона, а Конте пригласили в "Тоттенхэм".

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